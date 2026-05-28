なぜ？犬が人間を好きな理由 犬と人間は、長い歴史の中でパートナーや家族として暮らしてきました。他の動物と比べても、特に人間に対して好意的に接してくれる犬たち。なぜ犬たちは、こんなにも人間を好きでいてくれるのでしょうか。 その理由は、犬が本来群れを成して生活する動物であること。そして、家族である人間を「仲間」として認識し、本能的に安全や愛情を与えてくれる存在として認識しているから