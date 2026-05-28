JR西日本によりますと、きょう（28日）午前4時前に、岡山県高梁市の備中広瀬変電所で煙が発生したトラブルの影響により伯備線の一部区間で運転ストップの状況が続いています。 【写真を見る】【JR伯備線】「変電所から煙」信号トラブルの影響により一部区間で運転ストップ【正午現在】 【28日正午現在】・伯備線：午後1時以降美袋駅～新見駅間で運転ストップ（夕方以降運転再開予定）・特急やくも：1号・2号（岡山A