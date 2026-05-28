旅するように喫茶を巡る……2026年4月号の喫茶店特集はいつもの「おと週」とはちょっぴり違うテイストに。リアル旅担当の編集和賀、都内名店のライター肥田木＆編集武内、異空間の菜々山＆編集戎、音楽系の池田による喫茶談義でコーヒーブレイクはいかがですか？喫茶店巡りは心まで動かす旅肥「まずコーヒーに謝りたい。今まで適当に飲んでてごめん！」戎「いきなり懺悔（笑）？」肥「いやね、今回は名店の担当で、コーヒーに対す