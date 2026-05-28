アマゾンジャパンは、新幹線を活用した商品輸送の委託を開始したと発表した。JR東日本グループの列車荷物輸送サービス「はこビュン」を活用しており、青森・函館・金沢エリアへ数百万点の商品を当日配送できるようになった。 東北新幹線「はやぶさ」（東京―新青森）、東北・北海道新幹線「はやぶさ」（東京―新函館北斗）、北陸新幹線「はくたか」（東京―金沢）の3路線で商品を輸送する。東