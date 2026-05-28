コスモ石油マーケティングは、スマートフォンアプリ「【コスモの公式】アプリ」に、事前の設定で給油の手間を省く新機能「アプリ給油設定」を追加する。追加日は6月1日。 「アプリ給油設定」は、あらかじめアプリ上で「油種」「給油量（給油額）」「共通ポイント（使う・貯める）」「決済方法（コスモSS Payの有無）」を最大3パターン登録できる機能。 給油時に店舗の計量機へアプリのQRコӦ