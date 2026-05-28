名将オリバー・グラスナーが率い、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスは現地5月27日、カンファレンスリーグ（ECL）の決勝で、スペイン勢のラージョとドイツで対戦。痺れる展開のなか、51分にジャン＝フィリップ・マテタが決勝点を挙げ、1−0で激戦を制した。フランクフルトでもタッグを組んでいたグラスナー監督と鎌田にとっては、2021-22シーズンのヨーロッパリーグ（EL）に続いての欧州カップ戦制覇となった。欧州サッカ