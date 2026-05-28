型破りなナースのバディドラマとして話題を集める、NHK連続テレビ小説『風、薫る』。登場人物の心情を丁寧に演じる女性俳優たちに、高い評価が集まっています。All About ニュース編集部は5月11〜12日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『風、薫る』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『風、薫る』に出演する演技がうまいと思う女性俳優」ランキングを紹介します！【8位までの全ランキング