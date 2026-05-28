タレントの中川翔子さんは5月27日、自身のInstagramを更新。父の若い頃の格好いい姿を公開しました。【写真】格好いい中川勝彦「イケメンさんですね」翔子さんは「今日は桂子さんと父中川勝彦が40年以上前に、出演した映画を観に行きました」と報告し、20枚の写真を投稿。1枚目は母とのツーショットです。2人とも美人で、よく似ています。また2枚目以降では「手塚眞監督が、父の写真をくださいましたはじめてみる写真に出会