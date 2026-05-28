27日午後、垂水市の国道220号でオートバイと普通乗用車が衝突する事故がありオートバイを運転していたカナダ国籍の男性（34）が死亡しました。事故があったのは、垂水市二川の国道220号です。警察によりますと27日午後6時45分ごろ、霧島市福山町方向から垂水市街地方向に走っていたオートバイが対向車線を走っていた普通乗用車と衝突しました。この事故でオートバイを運転していたカナダ国籍のヴァ