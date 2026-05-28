タレントの梅宮アンナさんは5月28日、自身のInstagramを更新。結婚1周年の記念にハワイを訪れたことを報告し、旅行の様子を公開しました。【動画】ハワイでの結婚1周年ショット父との思い出のホテルを選んで梅宮さんは「結婚1周年を迎えて記念として、ふたりはハワイを選びました」とつづり、動画を1本載せています。夫とのツーショットをはじめ、ハワイでの楽しそうな旅行の様子です。梅宮さんにとって8年ぶりのハワイだそうで、