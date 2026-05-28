ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの武知海青が28日、都内で行われた1st写真集『BREATH』（主婦と生活社刊／29日発売）メディア向け発売記念会見に登壇。療養期間中のことを明かした。【全身ショット】爽やか…！ジャケットスタイルの武知海青武知は4月25日、公式サイトで急性虫垂炎と診断されたことを報告。療養しており、13日のライブ『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 "（R）MPG"』大阪公演から復帰。同イベントでは「手術