先月、東京・新宿区の酒店で起きた強盗未遂事件で、新たに20歳の男が逮捕されました。男は実行役とみられ、闇バイトに応募した同級生に誘われたということです。逮捕されたのは、栃木市の会社員・中川晴容疑者（20）で先月7日、仲間と共謀して新宿区・百人町の酒店に配達員を装って侵入し、クマよけスプレーを噴射するなどして金品を奪おうとした疑いがもたれています。これまでに道具の準備役として安達慎哉容疑者（20）と高校生2