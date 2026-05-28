東京・新宿区の酒買い取り店で、金品を奪おうとしたとして「闇バイト」で集まったとみられる男ら6人が逮捕された事件で、新たに実行役の男が逮捕されました。警視庁によりますと、中川晴容疑者（20）は先月、仲間と共謀して新宿区の酒買い取り店に配達員を装って押し入り、店にいた男性にクマ撃退スプレーを噴射するなどして金品を奪おうとした疑いが持たれています。この事件ではすでに実行役として男や高校生ら6人が逮捕されてい