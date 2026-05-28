5月25日発売の『週刊少年ジャンプ』が、発売直後から異例の注目を集めている。【写真】争奪戦になった「青いルフィ」理由は、国民的人気漫画『ONE PIECE』とサッカー日本代表「SAMURAI BLUE」のスペシャルコラボだ。『ONE PIECE』初連載号は999万9999円表紙には、日本代表カラーの“青”をまとったルフィが登場。青い麦わら帽子に日本代表エンブレム入りのコートを羽織り、左手にはサッカーボールを抱えた特別仕様のビジュア