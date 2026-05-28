「エンハンスト・ゲームズ」の陸上に出場した選手＝24日、米ネバダ州ラスベガス（ゲッティ＝共同）国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会「エンハンスト・ゲームズ」の主催者は27日、計画中の次回2027年大会では、陸上男子100メートルでウサイン・ボルト（ジャマイカ）が持つ9秒58の世界記録より速く走った選手に、1千万ドル（約16億円）のボーナスを支給すると発表した。今月24日に米ラスベガスで開催され