◇ア・リーグホワイトソックス15―2ツインズ（2026年5月27日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が27日（日本時間28日）、本拠地のでのツインズ戦に「2番・DH」で先発出場し、自身55戦目とキャリア最速の8年連続20号をマーク。一方で、15―2の大勝の中で、メジャー初盗塁も決めた。こちらも8年連続の記録となった。試合後にクラブハウスで取材対応した背番号5は、7回に左翼席に流し打った20号について「毎試