男性１６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの武知海青（２８）が２８日、都内で、初写真集「ＢＲＥＡＴＨ」（主婦と生活社）の発売記念イベントを開催。急性虫垂炎の療養から復帰して以来、初のイベント出演となった。５月１３日に大阪公演で復帰した武知は、現在の体調を尋ねられて「手術前より元気ですね！びっくりです。悪いものが詰まってたんじゃないかなって。とって正解です」と笑顔で復調を宣言。