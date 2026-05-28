ロジクールは5月27日、ワイヤレスマウス「MX MASTER 4」にて、Windows 11で特定の操作をした際に触覚フィードバックが得られる新機能を提供開始した。従来のマウス操作では得られなかった直感的かつ没入感ある操作体験を実現するという。MX MASTER 4はロジクール製マウスのフラッグシップ製品。Windows 11と連携した新たな触覚フィードバック機能は、PowerPointでのオブジェクト整列やウィンドウのスナップ・リサイズなど、特定のO