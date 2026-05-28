北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」は、4店舗限定で販売中の「ベイクTHEソフトクリーム」を対象とした「ソフトクリーム スタンプラリー」キャンペーンを、6月1日から9月14日までの期間限定で開催すると発表した。ベイクTHEソフトクリーム○チーズ菓子専門店の隠れ人気メニュー「ベイクTHEソフトクリーム」は、チーズ菓子専門店でありながら毎年夏に人気を集めるメニュー。空気の含有量を抑えた製法による、食べ応