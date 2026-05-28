※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年6月号からの転載です。 映画史にも演劇史にも名を刻む『カッコーの巣の上で』。刑務所での強制労働を逃れるため精神異常を装うマクマーフィーという男が、精神病院に入院する患者たちの心に光を差し込んでいく。坂東さんは患者のひとり、吃音をもつ青年ビリーを演じる。「はじめて映画を観たのは小学生のころ。やがてビリーが迎えることになる結末の衝撃ばかりが印象に残っていました。