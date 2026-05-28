Smart相談室は2026年5月26日、直近3年以内(緩和条件:5年以内)にメンタル面の不調が主な原因で休職または退職した経験がある会社員を対象に実施した「メンタル不調による休職・退職の分岐点に関する実態調査」の結果を発表した。調査期間は2026年3月24日〜26日で、インターネット調査により413名から有効回答を得た。メンタル不調による休職・退職の分岐点に関する実態調査○休職・退職経験者のメンタル不調の原因、最多は「仕事の