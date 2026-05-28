【シフティー イラストver. “パニックサイト”】 2027年1月 発売予定 価格： 27,500円（通常版） 29,700円（豪華版） 海外メーカー「Hobby sakura」は、フィギュア「シフティー イラストver. “パニックサイト”」を2027年1月に発売する。価格は通常版が27,500円、豪華版が29,700円。 本商品はスマホゲーム「勝利の女神：NIKKE