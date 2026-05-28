TWICEのジョンヨンが近況を公開した。ジョンヨンは5月28日、自身のインスタグラムを更新。【写真】すっぴんジョンヨン投稿された写真には、雄大な自然を背景にしたジョンヨンの姿が収められている。キャップを被り、グレーのTシャツに赤のノースリーブを合わせたレイヤードスタイルだ。すっぴんに近い状態に見えるが、肌のツヤや血色も良く、非常に健康的な様子がうかがえる。なお、ジョンヨンは最近、病気の治療による副作用を乗