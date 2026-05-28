俳優イ・グァンス、キム・ウビン、ボーイズグループEXOのド・ギョンス（D.O.）が、牧場での仕事に挑戦する。来る6月19日、韓国で初放送されるtvN『豆を植えたところに豆が生える、行きたいやりたい動物農場』（原題・以下、『コンコンパムパム』）は、済州（チェジュ）島で繰り広げられる大親友のイ・グァンス、キム・ウビン、ド・ギョンスによる“ファームタスティック”な農場での滞在を捉えた番組だ。【話題】ド・ギョンス、授