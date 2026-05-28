牛丼チェーンの「すき家」は、6月4日午前9時より「とん汁みそらーめん」を販売する。価格は単品360円。販売終了時期は未定。「とん汁みそらーめん」は、定番メニューの「とん汁」に麺と特製タレを合わせた一杯。2種の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製タレを加えることで、香り豊かで奥深い味わいに仕上げた。〈牛丼と一緒に楽しめる満足感のある一杯〉手頃なサイズながら、牛丼と一緒に楽しむことで食べ応えがアップす