北朝鮮外務省の報道官は28日、日米豪印4カ国の枠組み「クアッド（QUAD）」外相会合後に発表された共同声明について、「特定国家を狙った敵対的意思をむき出しにした」と強く非難し、北朝鮮の「非核化」は「絶対に、永遠にない」と改めて主張した。朝鮮中央通信が同日、談話内容を伝えた。北朝鮮側は、クアッド声明が北朝鮮の核・ミサイル開発を問題視し、朝鮮半島の完全な非核化に言及したことに強く反発した。報道官は「米国をは