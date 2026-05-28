【HOBBY NEW ITEM INFO.】 5月28日 公開 BANDAI SPIRITSは、プラモデルブランド「30 MINUTES LABEL」より2026年10月から12月発売予定プラモデルの商品ページを一挙公開した。 今回BANDAI SPIRITSの新商品情報「HOBBY NEW ITEM INFO.」にて、配信「第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」で発表された商品ページが公開されており、各商品の詳細を確認することができる。 「30 M