中国ではNVIDIA製高性能GPUの輸入が禁じられていますが、多様なルートを通じて中国国内に禁輸品のGPUが持ち込まれています。新たに、台湾の基隆(キールン)市の地方検察がNVIDIA製GPUを搭載したSupermicro製AIサーバーを中国に密輸しようとした疑いで3人を逮捕したことを2026年5月21日に発表しました。この3人は日本を経由する密輸ルートを計画していたと報じられています。基隆地檢偵辦國人不法出口高階 AI 伺服器一案，經審