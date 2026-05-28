不具合があった備中広瀬変電所高梁市 28日未明、岡山県高梁市にあるJRの変電所で不具合が発生し、伯備線の総社ー新見駅間で現在も運転を見合わせています。 JR伯備線や桃太郎線では、午前6時前から一部の区間で運転を見合わせ、JR倉敷駅では駅員が対応に追われました。 桃太郎線は午前8時過ぎに運転を再開しましたが、伯備線では総社・新見間で今も運転を見合わせています。 新見と備中広瀬の間で停電