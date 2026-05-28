北九州市で28日、小学生が農業体験でサツマイモの苗を植えました。北九州市小倉南区で、合馬小学校の1年生から6年生の児童56人が、近くの畑でサツマイモの苗植えを体験しました。上級生が下級生にコツを教えながら、「紅はるか」の苗をおよそ300本植えていきました。この農業体験は、子どもたちに食への関心を高めてもらい、自然や地域を大切にする心を育んでもらおうと、毎年行われています。■小学生「大きくなあれ、大きくなあ