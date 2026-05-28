協定締結式 香川県庁 災害発生時の避難所の電力を確保するため、香川県が自動車販売会社と協定を結びました。 協定の締結で、香川県内で地震など災害が発生した時、自動車ディーラーのホンダモビリティ中四国から電気自動車を貸してもらいます。 避難所などで停電が起きた際、電気自動車を使って電力が供給できます。 香川県に貸し出される車はSuper－ONEやINSIGHTなどの電気自動車で、災害