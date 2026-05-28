ことし2月、福岡市の図書館で男女3人が刃物で刺された殺人未遂事件で、逮捕された男の鑑定留置が延長されることが分かりました。福岡市早良区の無職、吉井辰夫容疑者（61）は、ことし2月に福岡市総合図書館で、利用者2人と警備員の合わせて3人を包丁で刺したなどとして殺人未遂の疑いで逮捕されました。福岡地検は刑事責任能力の有無を調べるため、吉井容疑者をことし3月から鑑定留置し、精神鑑定を行っていました。5月28日が期限