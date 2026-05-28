「ブラタモリ」場面カット 「ブラタモリ 熊本城復興10年 新発見スペシャル」が、５月30日よる７時30分からNHK総合で放送される。「熊本城の真実」を78分の拡大版で解き明かす。【写真】楽しそうなタモリとくまモン町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。熊本地震の直前に訪れてから10年――。タモリが、再び熊本城に帰ってきた。崩れた石垣、傷つ