明日29日(金)から6月1日(月)頃は、広く晴れて暑さがレベルアップします。九州から関東では、最高気温が35℃くらいまで上がる所があり、北海道でも真夏のような暑さになりそうです。沖縄と奄美地方では、台風6号の影響で、6月1日(月)から2日(火)頃にかけて大荒れの天気になるおそれがあります。最新の台風情報にご注意ください。台風6号6月1日(月)から2日(火)頃に沖縄・奄美地方に接近するおそれ台風6号は、今日28日(木)9時現在、