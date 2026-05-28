俳優・加藤清史郎（２４）のオフショットが話題を呼んでいる。２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「『君が死刑になる前に』撮影中は、大女優与田祐希様様様の日傘係を担当させていただいておりました。（半強制的に。笑笑笑）」と、ドラマで共演した元乃木坂４６の与田祐希に日傘を差す写真を載せた加藤。続けて「そんな与田様との車内待機中ショットを２枚ほど添えさせていただきます」と並んで座る姿などを投稿し