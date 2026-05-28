◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦で「１番・投手」で先発出場し、４回に２０イニングぶりに失点した。４回は２四死球で出塁を許すと、１死一、三塁からカストロの二ゴロの間に１点を失った。ロッキーズ先発は菅野智之投手（３６）で、自身初めて日本人先発との投げ合い