4月、浜松市中央区のコンビニエンスストアでたばこ300箱を盗み店員にけがをさせた疑いで27日、無職の女(33)が逮捕されました。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区の無職の女(33)です。警察によりますと女は4月1日午前0時ごろ、ファミリーマート浜松鴨江二丁目店でたばこおよそ300箱を盗み車で逃げようとしたところ、取り返そうとしてきた女性の店員を振り切って転倒させ、けがをさせた疑いがもたれています