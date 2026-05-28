子どもたちに世界で活躍する音楽家と触れ合ってもらおうと27日、静岡市葵区の小学校でバイオリンコンサートが行われました。これは、県内を中心に不動産業を展開しているアイワグループでつくるアイワ文化福祉財団が行なったものです。27日は、掛川市出身でヴァイオリニストの長尾春花さんが登場し、子どもたちは長尾さんが奏でる美しい演奏に耳を傾けていました。また、子どもたちが授業で行っているバイオリン演奏の