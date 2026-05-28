【新華社酒泉5月28日】中国宇宙ステーションで28日、任務引継ぎ式が行われ、有人宇宙船「神舟21号」の飛行士から「神舟23号」の飛行士へステーションの鍵が受け渡された。中国有人宇宙プロジェクト弁公室が同日、発表した。神舟21号の飛行士は既に宇宙ステーションでの任務を全て終えており、近日中に内モンゴル自治区の東風着陸場に帰還する。