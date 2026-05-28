バスケットボール女子日本代表の高田真希（36＝デンソー）が28日までに自身のインスタグラムを更新。趣味の釣りを満喫したことを伝えた。高田は「私は…」と書き出し、船上で魚を並べた写真をアップ。「鯛5ガンゾウヒラメ2マゴチサバホウボウカサゴ」と明かし、「釣りは最高だ」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「大漁じゃー」「漁師級ですね」「スゲーや」「今度グルクンもお願いします」「すご」「大漁です