映画「国宝」の撮影地になった日本庭園がある「御所西京都平安ホテル」（京都市上京区、２０２３年廃止）について、京都府が建物と土地約５１００平方メートルを取得する方針を明らかにした。６月議会に提出する補正予算案に事業費約４８億円を盛り込むよう調整している。ホテルは１９８０年、道府県職員の福利厚生施設として開設され、地方職員共済組合府支部が運営。約９０室あり、観光客らも利用したが、コロナ禍で経営が