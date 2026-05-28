1リッターモデルを廃止 新色も設定光岡自動車（ミツオカ）は2026年5月28日、コンパクトカー「ビュートストーリー」の一部改良モデルを発表しました。同日に発売しています。ミツオカ「ビュート」シリーズは、新車のコンパクトカーをベースに、創業当初からカスタムカーを多く手掛けてきたミツオカがレトロなテイストのカスタマイズを行ったモデルです。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが“匠”手づくりの「新小さな