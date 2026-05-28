ついに実現した「タンドラ」正規販売！ なぜ北米専用車が日本のディーラーに並ぶのかトヨタが販売するモデルは「グローバルでフルラインナップ」のため多種多様なのは皆さんのご存じの事でしょう。大きく分けると「世界戦略車」と「地域専用車」に分けられますが、今回北米市場専用のフルサイズピックアップトラック「タンドラ」が、2026年夏に日本国内で全国販売されます。筆者（山本シンヤ）はそれに先駆け、日本の一般道で