中堅メーカーに勤める30代のAさんは、来期から導入される成果主義への期待に胸を膨らませていました。提示された年俸額は現在の年収を上回っており、自分の頑張りが評価されたとうれしく感じていたからです。【漫画】予想外のトラブルで窮地「どうしよう」ではなく「そうきたか」思考で立ち向かえところが契約の詳細を確認していた際、上司から「来期からは年俸制だからね。どれだけ残業しても給料は定額だよ。夜遅くまでの対応