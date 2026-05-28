俺（ムツキ）は、妻のサエと小学生の子どもたちとの4人暮らし。実家では、離婚して子連れで出戻った姉のカオリが両親と同居している。姉は昔から強気な性格で、弟の俺は頭が上がらない。父を介護施設に入れる話が出たときも、姉が主導して進めてくれた。俺ができることは、姉から言われたとおりにこなすだけだ。施設費用は少し高いけれど、ウチの家計から出せない金額じゃないだろう。しかしサエは「自分の給料からは出さない」と