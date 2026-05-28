山形県新庄市の高校で交通安全教室が開かれました。教えるのはプロのスタントマン。体を張って交通ルールを守る大切さを伝えます。 【写真を見る】教えるのはプロのスタントマン！自転車がぐちゃぐちゃに…体を張った事故の再現で交通ルールの大切さを伝える（山形・新庄市） ※交通事故の再現「ほら、自転車こんなになっちゃいましたね。実際こういうことになるのよ」 この「自転車交通安全教室」は、ＪＡ共済が中