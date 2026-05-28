飯豊町によりますと、きょう午前６時４５分ごろ山形県飯豊町添川で体長およそ１メートルのクマが目撃されました。 目撃されたのは上代公民館から南東におよそ２８０メートルの地点で、クマは山側から県道方面へ歩いていたということです。 その後の行方はわかっていません。 町は現場の状況を確認し、のぼり旗の設置や広報パトロールを行っています。 また、町は近くの住民に対し、農作業などで外に出る際は