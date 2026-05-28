都玲華のスタッフが自身のインスタグラムを更新。国内女子ツアー「リゾートトラスト レディス」の開幕前に撮影したオフショットを投稿した。【写真】プロアマ参加者に直筆のお礼状、都玲華の優しい心遣い（全4枚）1枚目は練習ラウンド中に発見した「385ヤード」のパー4。語呂合わせで「ミヤコ」になる看板を嬉しそうに指さしていた。3枚目は「念願の白河ラーメン」を前に、ニコニコ笑顔の都。「ずっと楽しみにしていた」と記すと、