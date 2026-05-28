「ヤマハレディースオープン葛城」「KKT杯バンテリンレディス」ですでに今季2勝を挙げている〓橋彩華。再現性の高さが持ち味の彼女のスイングを、女子プロの中村香織が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】スイング中ずっと左足体重をキープ！ 〓橋彩華のドライバーショット◇◇◇〓橋選手のスイングを見て最初に感じたのは、「スイングの動きをシンプルにする」という意識が強いことです。