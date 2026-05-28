米国でゴルフ規則を統括するUSGA（全米ゴルフ協会）は27日、世界中のゴルファーがルールをより理解しやすくすることを目的とした、ゴルフ界初のAI技術『ルールズAI』の導入を発表した。〈写真〉松山英樹のアイアンショットの秘密を徹底解剖すでに一部のゴルフクラブでは試験運用が始まっており、USGA公認ハンディキャップを提供するアプリ『GHIN』のモバイルアプリ上で、パイロット版として、ゴルファーが利用している。『ルールズ